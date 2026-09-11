Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Eskişehir'de aileler ve çocuklar dijital detoksta gerçek zamanla buluştu

Eskişehir'de düzenlenen Dijital Detoks Kampı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ertuğrulgazi ADEM iş birliğiyle aileleri ve çocukları ekrandan uzaklaştırdı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de aileler ve çocuklar dijital detoksta gerçek zamanla buluştu

Eskişehir'de aileler ve çocuklar dijital detoksta gerçek zamanla buluştu

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) iş birliğinde düzenlenen Dijital Detoks Kampı, ailelere ve çocuklara ekranlardan uzak bir gün sundu. Etkinlik, dijitalleşmenin getirdiği hareketsizlik ve ekran bağımlılığına karşı farkındalık yaratmayı amaçladı.

etkinliğin amacı ve organizasyon:

‘Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi’ hedefiyle hayata geçirilen programda katılımcılar dijital cihazlardan tamamen uzak kalarak birlikte vakit geçirme imkanı buldu. Organizasyon kapsamında ailelere yönelik eğitici oturumlar düzenlendi ve Ertuğrulgazi ADEM bünyesinde sunulan ücretsiz kurslar hakkında bilgi verildi.

çocuklar ve yetişkinler için uygulanan etkinlikler:

Çocuklar için taş boyama gibi el becerilerini ve hayal gücünü geliştiren atölyeler gerçekleştirildi. Ayrıca bir fizyoterapist eşliğinde, aşırı ekran kullanımının tetiklediği obezite, boyun düzleşmesi ve hareketsizlik gibi riskler hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcılarla birlikte koruyucu egzersizler uygulandı.

Ailelere yönelik oturumlarda ise bilinçli teknoloji kullanımı ve dijital bağımlılıkla baş etme yöntemleri aktarıldı. Etkinlik, hem çocuklara hem de yetişkinlere günlük yaşamlarında ekrandan uzak, kaliteli zaman geçirme alışkanlığı kazandırmayı hedefledi.

ESKİŞEHİR&#039;DE GERÇEKLEŞTİRİLEN &#039;DİJİTAL DETOKS KAMPI&#039; ETKİNLİĞİ SAYESİNDE HEM AİLELER HEM DE...

ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 'DİJİTAL DETOKS KAMPI' ETKİNLİĞİ SAYESİNDE HEM AİLELER HEM DE ÇOCUKLAR EKRANDAN UZAKLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aile ve Nesil Akademi ile Memur-Sen arasında değer odaklı eğitim protokolü
images

Ladik'te okulları kapsayan akran zorbalığı müdahale ağı kuruldu
images

Gaziantep Büyükşehir'den üniversiteli gençlere su faturasında yüzde 20 destek
images

Güvenlik ekiplerinin iletişim ve müdahale yetkinlikleri güçlendirildi: Eskişehir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı