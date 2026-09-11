Eskişehir'de aileler ve çocuklar dijital detoksta gerçek zamanla buluştu

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) iş birliğinde düzenlenen Dijital Detoks Kampı, ailelere ve çocuklara ekranlardan uzak bir gün sundu. Etkinlik, dijitalleşmenin getirdiği hareketsizlik ve ekran bağımlılığına karşı farkındalık yaratmayı amaçladı.

etkinliğin amacı ve organizasyon:

‘Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi’ hedefiyle hayata geçirilen programda katılımcılar dijital cihazlardan tamamen uzak kalarak birlikte vakit geçirme imkanı buldu. Organizasyon kapsamında ailelere yönelik eğitici oturumlar düzenlendi ve Ertuğrulgazi ADEM bünyesinde sunulan ücretsiz kurslar hakkında bilgi verildi.

çocuklar ve yetişkinler için uygulanan etkinlikler:

Çocuklar için taş boyama gibi el becerilerini ve hayal gücünü geliştiren atölyeler gerçekleştirildi. Ayrıca bir fizyoterapist eşliğinde, aşırı ekran kullanımının tetiklediği obezite, boyun düzleşmesi ve hareketsizlik gibi riskler hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcılarla birlikte koruyucu egzersizler uygulandı.

Ailelere yönelik oturumlarda ise bilinçli teknoloji kullanımı ve dijital bağımlılıkla baş etme yöntemleri aktarıldı. Etkinlik, hem çocuklara hem de yetişkinlere günlük yaşamlarında ekrandan uzak, kaliteli zaman geçirme alışkanlığı kazandırmayı hedefledi.

ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 'DİJİTAL DETOKS KAMPI' ETKİNLİĞİ SAYESİNDE HEM AİLELER HEM DE ÇOCUKLAR EKRANDAN UZAKLAŞTI.