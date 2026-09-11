Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Gaziantep Büyükşehir'den üniversiteli gençlere su faturasında yüzde 20 destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin kendi adına kayıtlı mesken aboneliklerinde su faturalarına yüzde 20 indirim uygulamasını sürdürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep Büyükşehir'den üniversiteli gençlere su faturasında yüzde 20 destek

Gaziantep Büyükşehir’in indirim desteği devam ediyor:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GASKİ, kentteki üniversitelerde örgün eğitim gören aktif öğrencilere yönelik uyguladığı su faturası desteğini sürdürüyor. Uygulama kapsamında mesken aboneliklerinde su bedeli, tüm tarife kademelerinde yüzde 20 oranında indirimli olarak uygulanıyor. Belediye yetkilileri, desteğin öğrencilerin eğitim ve yaşam maliyetlerine doğrudan katkı sağlamayı hedeflediğini vurguluyor.

Kimler yararlanabilir:

İndirimden faydalanabilmek için aboneliğin öğrencinin kendi adına kayıtlı olması gerekiyor. Aboneliğin bulunduğu meskende öğrenci dışında kayıtlı başka bir kişinin bulunmaması şartı aranıyor; aynı adreste birden fazla kişinin yaşaması durumunda ise adreste kayıtlı kişilerin tamamının belirlenen öğrencilik şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular, Gaziantep’teki üniversitelerde örgün eğitim gören aktif öğrencilere yönelik olarak kabul ediliyor.

Başvuru ve belgeleme koşulları:

Öğrenciler, indirimden yararlanmak için gerekli belgelerle öğrencilik durumlarını kanıtlamalıdır. Belediye yetkilileri, indirim hakkının devamı için öğrencilik durumunun yılda en az bir kez belgelendirilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor. Gerekli şartlar ve belgeleme süreci sağlandığı sürece, öğrenciler su faturalarını indirimli ödeyebiliyor.

Uygulama, gençlerin temel yaşam giderlerinden biri olan su faturalarının hafifletilmesi ve eğitim bütçelerine destek sağlanması amacını taşırken, belediye ile GASKİ yetkilileri şartların açık ve denetlenebilir olmasına özen gösterildiğini ifade ediyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SU FATURALARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM DESTEĞİ...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SU FATURALARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM DESTEĞİ SÜRÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rumkale’de su sporları coşkusu dragon bot ve yüzme yarışlarıyla doruğa çıkacak
images

Aile ve Nesil Akademi ile Memur-Sen arasında değer odaklı eğitim protokolü
images

Ladik'te okulları kapsayan akran zorbalığı müdahale ağı kuruldu
images

Güvenlik ekiplerinin iletişim ve müdahale yetkinlikleri güçlendirildi: Eskişehir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı