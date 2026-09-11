Gaziantep Büyükşehir'den üniversiteli gençlere su faturasında yüzde 20 destek

Gaziantep Büyükşehir’in indirim desteği devam ediyor:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GASKİ, kentteki üniversitelerde örgün eğitim gören aktif öğrencilere yönelik uyguladığı su faturası desteğini sürdürüyor. Uygulama kapsamında mesken aboneliklerinde su bedeli, tüm tarife kademelerinde yüzde 20 oranında indirimli olarak uygulanıyor. Belediye yetkilileri, desteğin öğrencilerin eğitim ve yaşam maliyetlerine doğrudan katkı sağlamayı hedeflediğini vurguluyor.

Kimler yararlanabilir:

İndirimden faydalanabilmek için aboneliğin öğrencinin kendi adına kayıtlı olması gerekiyor. Aboneliğin bulunduğu meskende öğrenci dışında kayıtlı başka bir kişinin bulunmaması şartı aranıyor; aynı adreste birden fazla kişinin yaşaması durumunda ise adreste kayıtlı kişilerin tamamının belirlenen öğrencilik şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular, Gaziantep’teki üniversitelerde örgün eğitim gören aktif öğrencilere yönelik olarak kabul ediliyor.

Başvuru ve belgeleme koşulları:

Öğrenciler, indirimden yararlanmak için gerekli belgelerle öğrencilik durumlarını kanıtlamalıdır. Belediye yetkilileri, indirim hakkının devamı için öğrencilik durumunun yılda en az bir kez belgelendirilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor. Gerekli şartlar ve belgeleme süreci sağlandığı sürece, öğrenciler su faturalarını indirimli ödeyebiliyor.

Uygulama, gençlerin temel yaşam giderlerinden biri olan su faturalarının hafifletilmesi ve eğitim bütçelerine destek sağlanması amacını taşırken, belediye ile GASKİ yetkilileri şartların açık ve denetlenebilir olmasına özen gösterildiğini ifade ediyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SU FATURALARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM DESTEĞİ SÜRÜYOR