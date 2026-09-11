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Ladik'te okulları kapsayan akran zorbalığı müdahale ağı kuruldu

OKA destekli projeyle Ladik'te 29'u kadın 21'i erkek 50 öğretmen akran zorbalığı model eğitmeni olarak yetiştirildi; protokol ve eğitimler planlanıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ladik'te okulları kapsayan akran zorbalığı müdahale ağı kuruldu

Proje tamamlandı: Ladik'te model eğitmen eğitimi

Samsun’un Ladik ilçesinde yürütülen "Sosyal Kalkınma Odaklı, Ladik İlçe Okullarında Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Model Eğitmen Kapasitesi Geliştirme Projesi" düzenlenen çalıştayla sona erdi. Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında, Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi ve ilçedeki okullarda erken tespit, müdahale ve takip kapasitesinin güçlendirilmesini hedefledi.

Projeye bağlı olarak; 29’u kadın, 21’i erkek olmak üzere toplam 50 öğretmen, 7-10 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programına katıldı. Eğitimler, sistematik ve sürdürülebilir bir kurumsal müdahale mekanizmasının ilk adımını oluşturacak şekilde planlandı ve uygulandı.

eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitim programında fiziksel, sözel ve sosyal zorbalığın yanı sıra siber zorbalık konuları işlendi. Katılımcılara erken tespit yöntemleri, risk faktörlerinin analizi ve etkili müdahale teknikleri aktarıldı. Ayrıca hem zorba hem de mağdur öğrencilerle yürütülebilecek bireysel ve grup çalışmaları uygulamalı olarak ele alındı. Farklı yaş gruplarına yönelik senaryolar üzerinden yapılan pratiklerle öğretmenlerin vaka değerlendirme ve müdahale becerilerinin geliştirilmesine özel atölye çalışmaları yapıldı.

protokol hazırlığı ve yaygınlaştırma:

Projenin ikinci aşamasında, uzman desteği ve Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi ekibinin katkısıyla Ladik Model Okul İklimi Protokolü taslağı hazırlanacak. Bu protokolle okullarda vakaların ortak bir sistem üzerinden raporlanması, müdahale basamaklarının standartlaştırılması ve izleme süreçlerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Üçüncü ve son aşamada ise eğitim programını tamamlayan 50 model eğitmen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilçe genelinde hizmet içi eğitimler verecek; ihtiyaç duyulan eğitim dokümanları hazırlanarak modelin yaygınlaştırılması sağlanacak. Proje, okullar arasında ortak uygulama ve raporlama ile sürdürülebilir müdahale kapasitesinin oluşturulmasına odaklanıyor.

&quot;SOSYAL KALKINMA ODAKLI, LADİK İLÇE OKULLARINDA AKRAN ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE MODEL EĞİTMEN...

"SOSYAL KALKINMA ODAKLI, LADİK İLÇE OKULLARINDA AKRAN ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE MODEL EĞİTMEN KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ", DÜZENLENEN ÇALIŞTAYLA TAMAMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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