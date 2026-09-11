Düzce meclisi eylülde 21 gündemi karara bağladı: muhtarlık yönetmeliği kabul edildi

toplantı ve genel değerlendirme:

Düzce Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Eylül ayı ikinci oturumu, Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Oturum, bir önceki toplantının meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesiyle başladı ve gündem maddelerinin ayrı ayrı ele alınmasıyla sürdü.

muhtarlık işleri yönetmeliği kararı:

Gündemin ilk maddesinde yer alan ve hukuk komisyonuna havale edilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği, meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen yönetmelik, ilgili hizmetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

imar, tahsis ve yol düzenlemeleri:

Toplantıda ayrıca imar komisyonuna havale edilen konular görüşüldü. Karara bağlanan maddeler arasında tahsis talepleri, yapılaşma şartları, imar plan değişiklikleri, yol düzenlemeleri, yol boyu ticaret ve son dönem itirazları yer aldı. Söz konusu maddeler komisyondan gelen raporlar çerçevesinde ele alınıp karara bağlandı.

Toplantı, gündem maddelerinin tamamının görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Meclis, bir sonraki oturumun 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 18.00'da yapılmasına karar vererek oturumu kapattı.

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ’NİN 2026 YILI EYLÜL AYI İKİNCİ OTURUMU MECLİS BAŞKAN VEKİLİ AV. ARB. ALİ DİLBER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, 21 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.