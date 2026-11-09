Güvenlik güçlerinin hafta boyu çalışması sonuç verdi: Bingöl'de 28 şüpheli yakalandı

Muhammet Ali Çiftçi - BİNGÖL (İHA)

operasyonun kapsamı:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 30 Ekim - 06 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uygulamalarda toplam 28 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında 5 kişinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

ele geçirilen malzemeler ve deliller:

Bir hafta süren çalışmalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında 171 gram kubar esrar, 8 kök kenevir/skunk ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı. Ayrıca 1 tabanca, 6 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün, 65 adet 9 mm fişek, 30 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kalaşnikof fişeği ve 208 kutu havalı tüfek saçması ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 2 adet dedektör, 675 adet sikke, 120 adet tarihi obje, 1 araç, 5 cep telefonu, 1 mesafe ölçer ve 11 adet örgütsel doküman bulunduğu kaydedildi.

işlemler ve teslimat:

Yürütülen çalışmalar sonucunda ele geçirilen kişi ve delillere ilişkin adli ve idari işlemler başlatıldı. Buna göre, hakkında işlem yapılan 1 yabancı uyruklu şahıs gerekli işlemler tamamlanarak GÖKSEM'e teslim edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde sürdürdüğü denetimler ve operasyonların devam edeceği belirtildi.

BİNGÖL’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, 5’İ KESİNLEMİŞ HAPİS CEZASI OLMAK ÜZERE TOPLAM 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI.