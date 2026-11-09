Iğdır'da direği eğen kaza: araçta maddi hasar, can kaybı yok

kaza yerinde ilk tespitler:

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil elektrik direğine çarptı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta belirgin maddi hasar oluştu.

olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, 01 ADG 901 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kontrolü yitirince araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi ve araçta hasar meydana geldi.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki durumu kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

IĞDIR 14 KASIM MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.