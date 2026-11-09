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Iğdır'da direği eğen kaza: araçta maddi hasar, can kaybı yok

Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde 01 ADG 901 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu elektrik direğine çarptı; yaralanma yok, araç hasar gördü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır'da direği eğen kaza: araçta maddi hasar, can kaybı yok

kaza yerinde ilk tespitler:

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil elektrik direğine çarptı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta belirgin maddi hasar oluştu.

olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, 01 ADG 901 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kontrolü yitirince araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi ve araçta hasar meydana geldi.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki durumu kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

IĞDIR 14 KASIM MAHALLESİ&#039;NDE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

IĞDIR 14 KASIM MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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