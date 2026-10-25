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Güvenlik gündemi Bilecik'te kapsamlı biçimde ele alındı

Ali Fidan başkanlığındaki toplantıda Erdem Çağlar ve birim amirleri Bilecik'te asayiş, okul güvenliği ve koordinasyon uygulamalarını ele aldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenlik gündemi Bilecik'te kapsamlı biçimde ele alındı

Bilecik'te güvenlik gündemi değerlendirildi

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde kent genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcılar ve toplantı yapısı:

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, il emniyet müdür yardımcıları ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen hususlar doğrultusunda il genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri değerlendirildi.

Gündemdeki öncelikler:

Görüşmelerde kent genelinde asayiş ve huzurun korunması, güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi ile saha planlamaları ele alındı. Özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliği ve mevcut uygulamaların etkinliği üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla gerekli planlamaların titizlikle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin düzenli olarak değerlendirilmesinin öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

BİLECİK&#039;TE EMNİYETİN GÜVENLİK GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

BİLECİK'TE EMNİYETİN GÜVENLİK GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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