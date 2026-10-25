Kastamonu'da geri manevra kazası: 68 yaşındaki kadın yaşamını kaybetti

olayın meydana gelişi:

Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta meydana gelen kazada, sokakta altyapı çalışması yürüten özel bir firmaya ait iş makinesi geri manevra yaparken sokağın karşısına geçmeye çalışan Sebahat Küpeli (68)'ye çarptı. Olay sırasında yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kazanın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kısa süre içinde polis ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

müdahale ve adli süreç:

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sebahat Küpeli, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından iş makinesinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı; incelemeler sürüyor.

KASTAMONU'DA GERİ MANEVRA YAPAN İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.