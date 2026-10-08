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Güvenlik odaklı oryantasyon: Samsun polisi 3 bin 250 öğrenciyle bir araya geldi

Samsun Emniyet Müdürlüğü, OMÜ'nün iki kampüsünde düzenlenen oryantasyonlarda yeni kayıtlı 3 bin 250 öğrenciye güvenlik, siber ve acil destekleri tanıttı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvenlik odaklı oryantasyon: Samsun polisi 3 bin 250 öğrenciyle bir araya geldi

Etkinliklerin kapsamı ve amacı:

Samsun Emniyet Müdürlüğü, yeni akademik yılın başlamasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) kayıt yaptıran öğrenciler için kapsamlı bir oryantasyon programı düzenledi. Programa Güvenlik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. İki kampüste gerçekleştirilen çalışan faaliyetlerle toplam 3 bin 250 öğrenciye erişildi.

Kampüs bazlı uygulama ayrıntıları:

Çarşamba ilçesindeki OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsündeki oryantasyon programında bin 500 öğrenciye ulaşılırken, İlkadım ilçesindeki OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsünde düzenlenen OMÜ Uyum Fest kapsamında bin 750 öğrenci bilgilendirildi. Etkinlikler, kampüs yapısına uygun stantlar ve kısa bilgilendirme oturumları şeklinde planlandı.

Bilgilendirilen başlıca konular ve destek kanalları:

Kurulan bilgilendirme stantlarında öğrencilere genel güvenlik, sosyal medya kullanımı, yasa dışı bahis ve yayınlar, arkadaş seçimi, dolandırıcılık, hırsızlık, siber zorbalık, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve uyuşturucu bağımlılığı konularında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere KADES, UYUMA ve Hayat 112 uygulamaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı.

Etkinliklerde dağıtılan broşürler ve yapılan kısa konuşmaların amacı, öğrencilere karşılaşabilecekleri riskler hakkında farkındalık kazandırmak ve gerektiğinde başvurabilecekleri destek kanallarını tanıtmaktı. Polis ekipleri, gençlerin kampüs yaşamında güvenliğe dair pratik bilgi edinmelerini sağlayacak yönlendirmeler yaptı ve yakın ilişki kurdukları iletişim yollarını vurguladı.

SAMSUN’DA YENİ AKADEMİK YILIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNE...

SAMSUN’DA YENİ AKADEMİK YILIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNE (OMÜ) YENİ KAYIT YAPTIRAN 3 BİN 250 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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