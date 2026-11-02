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Mudanya’da futbolu 'dert' sayan sözler gençler ve siyaset gündeminde

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın «Bu futbol derdinden kurtulmalıyız» sözleri tepki çekti; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kaan Gürbüz destek ve ulaşım iddialarını gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mudanya’da futbolu 'dert' sayan sözler gençler ve siyaset gündeminde

Mudanya’da sözleri tartışma yarattı

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın Nilüfer Belediyesi Squash Spor Merkezi açılışında dile getirdiği «Bu futbol derdinden kurtulmalıyız» ifadesi, ilçede tartışma başlattı. Sözler, özellikle gençlik ve spor çevrelerinden yoğun tepki aldı.

Açıklama sonrası eleştirilerin odağında, futbolun gençler için taşıdığı toplumsal ve sportif değer ile yerel yönetimin spor politikaları yer aldı.

Başkanın sözleri ve tepki nedenleri:

AK Parti Mudanya Gençlik Kolları Başkanı Kaan Gürbüz, Dalgıç’ın açıklamalarına yönelik tepkisini kamuoyuyla paylaştı. Gürbüz, futbolun gençler için yalnızca bir oyun olmadığını; umut, gelecek ve hayata tutunma mücadelesi anlamı taşıdığını vurguladı.

Gürbüz, belediye yönetimine amatör spor kulüplerine sağlanan destekleri sordu ve gençlerin spor yapabilmesi için bugüne kadar hangi adımların atıldığının açıklanmasını talep etti.

Amatör kulüplerin durumu ve ulaşım iddiaları:

Gürbüz, Mudanya’daki amatör spor kulüplerinin müsabakalara ulaşımında kullanılan otobüslerin bu hafta iptal edildiğine dair iddiaları gündeme getirdi. Bu kararın gerekçesinin açıklanmasını isteyen Gürbüz, ulaşım imkânlarının kısıtlanmasının genç sporcuların müsabakalara katılımını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Bu kapsamda, amatör takımların maddi ve lojistik desteklere ihtiyaç duyduğu; belediyelerin bu tür destekleri şeffaf biçimde açıklaması gerektiği vurgulandı.

Sporun önemi ve istenen yaklaşım:

Gürbüz, futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, güreş, hentbol, tenis gibi bireysel ve takım sporlarının da desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu, disiplin kazandırdığı ve özgüven geliştirdiği belirtilerek, amatör spor kulüplerinin yaşatılmasının siyasi tartışmaların üzerinde tutulması gerektiği ifade edildi.

Gürbüz açıklamasını, "Biz gençlerimizin önüne engel koyan değil, onların önündeki engelleri kaldıran anlayışın yanında olmaya devam edeceğiz! Mudanya’nın gençlerine engel değil, destek olun!" sözleriyle tamamladı.

KAAN GÜRBÜZ - AK PARTİ MUDANYA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

KAAN GÜRBÜZ - AK PARTİ MUDANYA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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