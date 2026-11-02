Bağcılarlı sporculardan kıtalar arası maratonda tarihi başarı

yarış ve parkur:

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımı, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olarak bilinen ve Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategori olarak gösterilen 48. İstanbul Maratonu'na katıldı. Startı Altunizade'den verilen yarışta sporcular tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele etti. 42 kilometrelik parkuru geçen yıllarda olduğu gibi güçlü bir performansla tamamlayan atletler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip Sultanahmet Meydanı'nda yarışı bitirdi.

dereceler ve tören:

Maratonda Bağcılarlı sporcular, tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde ilk 2 ve kadınlarda ilk 3 dereceleri elde etti; toplamda 5 madalya kazandılar. Etkinlik sonunda düzenlenen törende ödüller ve kupalar sporculara takdim edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız sporcuları tebrik ederek, "İki kıtayı birleştiren ve tüm dünyanın izlediği maratonda azimleri, mücadele ruhları ve emekleriyle bizleri gururlandırana sporcularımız yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

BAĞCILARLI SPORCULAR KADIN KATEGORİSİNDE İLK 3, ERKEKLER KATEGORİSİNDE İLK 2 DERECEYİ ELDE ETTİ.