Güvenlik seferberliği: Aydın'da bir ayda bin 78 aranan şahıs yakalandı

Vali Varol'un 'Z Raporu'nu açıkladı

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları, Vali Dr. Osman Varol tarafından düzenlenen basın toplantısıyla raporlandı. Varol, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için kurumlar arası koordinasyonla uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Eylül ayı itibarıyla kent genelinde toplam bin 778 uygulama gerçekleştirildiği ifade edildi.

uygulamalar ve yakalamalar:

5 Eylül - 5 Ekim 2026 tarihleri arasını kapsayan dönemde kolluk birimleri tarafından 116.418 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda bin 78 aranan şahıs yakalandı; bunların 294'ü hapis cezası, 784'ü ifade nedeniyle aranan kişiler olarak kayda geçti. Denetimler sırasında çok sayıda silah, kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

uyuşturucu ve narko operasyonları:

Narkotik ekiplerinin çalışmalarında ele geçirilen maddeler arasında 2.585 gram metamfetamin, 5.806 gram esrar, 3.786 gram kokain, 3.786 gram bonzai ve 615 gram skunk yer aldı. Ayrıca 115 kök kenevir, 13.337 adet sentetik ecza hapı, 6 adet ecstasy ve 15 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda il genelinde 465 olay meydana gelirken, olayların yüzde 99