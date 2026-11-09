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Habaş patlamasında Aliağa devlet hastanesinde bekleyiş ve sıkı güvenlik

Habaş fabrikasındaki patlamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi teyakkuza geçirildi; yaralı yakınları toplandı, polis ve jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:33

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Habaş patlamasında Aliağa devlet hastanesinde bekleyiş ve sıkı güvenlik

Hastanede teyakkuz ve güvenlik önlemleri

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi acil çalışanları ve güvenlik birimlerinin yoğun dikkatine sahne oldu. Hastaneye getirilen yaralılar ve hayatını kaybeden işçiler hakkında bilgi almak isteyen yüzlerce yakın ve vatandaş, hastane bahçesinde bekleyişe geçti.

Olası kargaşa ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla polis ve jandarma ekipleri hastane bahçesi ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Görevliler bilgi akışını yönetmek ve müdahalelerin aksamamasını sağlamak için alanda hazır bekliyor. Hastanede sakinleri ve gelenleri uyaran, bilgi almak isteyen bir kişi ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Patlamanın gelişimi ve ilk müdahale:

Olay, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (Habaş) tesislerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama yaşandı ve hemen ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahaleler olay yerinde yürütüldü ve yaralılar çevre hastanelere nakledildi.

Can kaybı ve kurtarma çalışmaları:

İzmir Valiliği’nin yaptığı ilk açıklamada olayın ardından 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiş, ilerleyen saatlerde açıklanan ikinci bilanço ile ölü sayısının 6’ya yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, hastaneye ağır yaralı olarak getirilen 1 kişinin ile ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Enkaz altında kalan olabileceği değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Hastanedeki teyakkuz ve sahadaki arama-kurtarma faaliyetleri eş zamanlı devam ederken, yetkililer çalışmaları koordine etmeye ve bilgileri ailelere aktarmaya çalışıyor.

YARALI YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

YARALI YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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