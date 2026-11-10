Istrancalar turizmi SHARE projesiyle sınır ötesi tanıtıma açılıyor

Etkinlik sahada: doğa yürüyüşü ve görsel tanıtım:

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen SHARE Projesi çerçevesinde düzenlenen fotoğraf turu ve tanıtım gezisi, 8 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı programda, Kırklareli’nin doğa ve gastronomi turizmi potansiyeli yerinde tanıtıldı. Katılımcılar Kırklareli Vilayet Meydanı’ndan hareket ederek Demirköy-Sivriler güzergâhını izledi ve Güneşli Göller’e yaklaşık 3 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaptı.

Etkinliğe Kırklareli fotoğraf sanatçılarının katılımı dikkat çekti; Istranca Dağları'nın sonbahar manzaraları fotoğraflanıp sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaştırıldı. Bu görsel içerikler, bölgenin doğal peyzajının ve yürüyüş rotalarının tanıtılmasında hedeflenen algı değişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Yerel tatlar ve üreticilerle buluşma:

Program kapsamında Hamdibey köyü ziyaret edildi ve katılımcılar Balkan mutfağına ait yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Yerel üreticilerle yapılan görüşmelerde, kırsal turizmin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik somut öneriler paylaşıldı. Bu görüşmeler, gastronomi temelli deneyimlerin destinasyon tanıtımında oynayabileceği role vurgu yaptı.

Proje yapısı ve sürdürülebilir hedefler:

Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2021-2027 kapsamındaki SHARE Projesi, 956.065 avro bütçeyle Pomorie Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Prosveta 1888 Toplum Merkezi ortaklığında yürütülüyor. Projenin amacı, Kırklareli ve Pomorie’nin doğal, kültürel ve gastronomik değerlerini ortak bir turizm destinasyonu çatısı altında birleştirerek sürdürülebilir sınır ötesi turizmi geliştirmek. Etkinlikte ayrıca proje kapsamında temin edilen 7 kişilik, düşük emisyonlu çevre dostu hibrit araçlar turizm profesyonellerine tanıtıldı; bu araçlar hem tanıtım faaliyetlerinin lojistiğini kolaylaştırmayı hem de çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

TRAKYA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN AVRUPA BİRLİĞİ EŞ FİNANSMANIYLA YÜRÜTÜLEN SHARE PROJESİ KAPSAMINDA, ISTRANCALAR’IN DOĞAL VE GASTRONOMİK ZENGİNLİKLERİNİN TANITILMASI AMACIYLA GAZETECİLER, TURİZM PROFESYONELLERİ VE İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK FOTOĞRAF TURU VE TANITIM GEZİSİ DÜZENLENDİ.