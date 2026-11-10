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Denizli Basket Prievidza'da galibiyet peşinde

Y. Denizli Basket, 11 Kasım Çarşamba günü FIBA Europe Cup G Grubu'nda Prievidza'ya konuk oluyor; amaç deplasmandan galibiyetle dönmek.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli Basket Prievidza'da galibiyet peşinde

Denizli Basket Prievidza'da galibiyet peşinde

Türkiye’yi ve Denizli’yi Avrupa kupalarında temsil eden Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup’ta G Grubu mücadelesinde yeni bir sınava çıkıyor. Siyah-yeşilli ekip, 11 Kasım Çarşamba günü Slovakya’ya giderek BC Prievidza ile karşılaşacak.

maç bilgileri:

Karşılaşma, Slovakya’nın Prievidza kentinde oynanacak ve 11 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Mücadele G Grubu içindeki dengeleri etkileyecek bir randevu olarak öne çıkıyor.

hedefler ve yayın:

Y. Denizli Basket, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek grup sıralamasındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, Avrupa kupasında ortaya koydukları performansı Slovakya’da da sürdürmeyi ve Denizli’ye avantajlı bir sonuçla dönmeyi planlıyor. Basketbolseverler karşılaşmayı FIBA’nın YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilecek.

Takımın hedefi, bu deplasmandan elde edilecek olası bir galibiyetle Avrupa yolculuğuna yeni bir başarı eklemek ve G Grubu’ndaki konumunu sağlamlaştırmaktır.

Y. DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDAKİ MÜCADELESİNDE SLOVAKYA TEMSİLCİSİ BC PRİEVİDZA’YA...

Y. DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP G GRUBU’NDAKİ MÜCADELESİNDE SLOVAKYA TEMSİLCİSİ BC PRİEVİDZA’YA KONUK OLACAK. AVRUPA ARENASINDA YOLUNA DEVAM EDEN YEŞİL-SİYAHLILAR, 11 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK KARŞILAŞMADA DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNMEYİ HEDEFLİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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