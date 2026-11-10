HABAŞ patlamasında aranan işçinin kimliği tespit edildi

olayın gelişimi:

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında dün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Olayın ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında ilk etapta 17 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

kayıp işçinin tespiti:

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu bildirmişti. Gün içinde süren çalışmalar sonucu aranan işçinin de cansız bedenine ulaşıldı ve yapılan tespitle hayatını kaybedenin Güner Gökçe olduğu belirlendi. Böylece patlamada yaşamını yitiren işçi sayısı 18 oldu.

cenaze bilgisi:

Gökçe’nin cenazesinin yarın memleketi Erzurumun Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Soruşturma ve olay yerindeki incelemeler ise ilgili kurumlar tarafından devam ediyor.

İZMİR ADLİ TIP KURUMU