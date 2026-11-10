Turist bölgelerinde eczane görünümü veren işletmelerde reçeteli ilaç satışı iddiası

Antalya Eczacı Odası uyardı

Antalya Eczacı Odası, Alanya, Manavgat ve Kemer ilçelerinde eczane statüsünde olmayan bazı işletmelerin, gıda takviyesi ruhsatı ile veya ruhsatsız şekilde faaliyet gösterip turistlere yönelik olarak reçeteli ilaç sattıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yapılan denetimlerde toplam 11 işletme incelendi ve 8 işletmeye yönelik idari işlemle birlikte toplam 4 milyon TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Hangi ilaç ve cihazlar ele geçirildi:

Denetimlerde ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, kolesterol ve diyabet ilaçları başta olmak üzere reçeteyle temin edilmesi gereken ve kontrole tabi ilaçların buralarda satışa sunulduğu tespit edildi. Ayrıca Ürün Takip Sistemi ne kayıtlı olması gereken, yetkisiz ve ruhsatsız işletmelerde bulundurulması yasak olan nebulizatör, ateş ölçer, temassız ateş ölçer ve tansiyon aleti gibi tıbbi cihazların da yasa dışı şekilde satışa sunulduğu kaydedildi.

Suç duyurusu ve cezai süreç:

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelebi bitirilen inceleme sonrası işletmeler hakkında idari yaptırımlara ek olarak Türk Ceza Kanunu'nun 187 nci maddesi kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle adli süreç başlatıldığını belirtti. Çelebi, gizli stoklardan çıkarılan ilaçların müşterilere normal fiyatının çok üzerinde sunulduğunu ve bu satışların ağırlıklı olarak turistlere yönelik yürütüldüğünü vurguladı.

Çelebi, Türk vatandaşların internet üzerinden fiyat karşılaştırması yapabilmeleri nedeniyle kaçak satışların turistler üzerinden tercih edildiğini, eczanelerden reçeteli temin edilen ilaçların denetimden uzak eczane benzeri işletmeler aracılığıyla reçetesiz pazarlandığını ifade etti.

Görünüm yanıltıyor, halk sağlığı risk altında:

İddialara göre bazı işletmeler beyaz önlük giyen personel bulundurarak ve önlük cebine yazılan ifadelerle içerde doktor veya eczacı olduğu izlenimi veriyor; ayrıca tabelalarda kullanilan ifadeler ve yeşil artı işaretleri sayesinde eczane izlenimi oluşturuluyor. Bu uygulamanın halkı kandırdığı ve kamu sağlığını tehdit ettiği bildirildi.

Türk Eczacıları Birliği ile Antalya Eczacı Odası tarafindan toplanan delil ve belgeler ışığında Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu (TİTCK) tarafından konuyla ilgili değerlendirme yapıldı ve kapsamlı denetimler sonucunda bir inceleme raporu yayımlandı. Raporda bu tür işletmelerin önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturduğu tespit edildi ve adli ile idari yaptırımların uygulanması için ilgili idari paydaşlar ve il sağlık müdürlükleri bilgilendirildi.

Çelebi, mevzuat düzenlemeleriyle denetimlerin artırılmasını ve bu işletmelerin yetkisiz ilaç satışı yapamayacak hale getirilmesini umduklarını belirtti. Ayrıca vatandaşlara ilaçlarını yalnızca eczanelerden temin etme çağrısında bulunarak, yetkisiz işyerlerinden alışveriş yapılmaması uyarısında bulundu.

Oda yetkilileri, soruşturma ve ceza süreçlerinin devam ettiğini ve denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti. Kamuoyuna yönelik çağrıda, şüpheli görülen işletimler hakkında yetkili mercilere bilgi verilmesi istendi.

ANTALYA ECZACILAR ODASI BAŞKANI MUSTAFA ÇELEBİ