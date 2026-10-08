Hacı Bayram Veli Üniversitesi yeni akademik yıla öğrenme bilinciyle başladı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını açtı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin (HBV) 2026-2027 Akademik Açılış Yılı töreni Itri Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış programında Rektör Naci Bostancı bir konuşma yaparak, üniversite yaşamının özünün öğrencilerin öğrenme iradesi olduğunu belirtti.

rektörün vurguları:

Bostancı konuşmasında, üniversiteye adım atanların ilk olarak "ne yaptıklarını" değil, "ne öğrenmek istediklerini" düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Üniversitenin kadroları ve mekanlarının önemine dikkati çekerken, asıl canlılığı verenin öğrenme talebi taşıyan öğrenciler olduğunu söyledi. Öğrenme isteğinin yokluğunda dünyanın tüm olanaklarının bile yeterli olmayacağını; buna karşılık öğrenme isteği olanın en zor koşullarda bile bilgi edinebileceğini belirtti.

dikkat dağınıklığı ve odaklanma çağrısı:

Rektör, modern çağın beraberinde getirdiği dikkat dağıtıcı unsurların artışına dikkat çekti. Günlük bilgi akışının yoğunluğunun odaklanmayı zorlaştırdığını ve medya içeriklerinin sıklıkla kaygı üreten yönleriyle öne çıktığını söyleyen Bostancı, öğrencileri öğrenme bilinciyle hareket etmeye çağırdı. Bu çerçevede üniversitenin yalnızca fiziki alanlar değil; akla, göze ve kulağa hitap eden bütüncül bir öğrenme ortamı sunma sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

program ve katılımcılar:

Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik ve Dans Topluluğu bir konser sundu. Törene Rektör Naci Bostancı'nın yanı sıra HBV fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış, üniversitenin yeni dönemde öğrenme odaklı bir atmosfer kurma hedefini öne çıkararak sona erdi.

HBV REKTÖRÜ NACİ BOSTANCI