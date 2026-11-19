Hacı köyünde gün be gün ilerleyen heyelan, Türkeli'de dronla görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde önceki gün başlayan heyelanın boyutu ve etkisi, dronla çekilen görüntülerle net şekilde belirlendi. Havadan elde edilen kayıtlar bölgedeki zemin hareketliliğinin sürdüğünü ve riskin halen devam ettiğini gösteriyor.

Dron görüntüleri ne gösteriyor:

Görüntülerde metrelerce uzunluktaki yolun kaydığı, zeminde ve duvarlarda derin çatlaklar oluştuğu açıkça görülüyor. Köy Konağı'nın yanındaki parkelerin yıkılması ve merdivenlerin binadan ayrılması gibi yapısal tahribat alanın ciddi biçimde etkilendiğini ortaya koyuyor.

Toprak kaymasının oluşturduğu yarıklar bazı alanlarda dere yatağına kadar uzanırken, heyelanın devam etmesi ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer hasar tespit ve güvenlik çalışmaları yürütürken bölgeye yaklaşılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Sakinlerin endişesi ve alınan önlemler:

Köy sakinlerinden 70 yaşındaki Beyzade Cantürk, yaklaşık 80 yıl önce de büyük çaplı bir heyelan yaşandığını belirtti ve yıllar içinde zaman zaman küçük kaymaların görüldüğünü aktardı. Cantürk, bölgedeki ilerlemeyi şöyle özetledi: Her gün iki karış toprak kayması yaşanıyor. Korkuyoruz ki yağmur yağar. Yağmur yağarsa çok kötü olur burası.

Cantürk'ün ifadeleri mahalledekilerin tedirginliğini yansıtırken, jandarma ekipleri ihtiyati tedbirler aldı ve heyelan bölgesine yaklaşılmaması için levhalarla uyarı yapıldı. Köyde bazı yolların tamamen kopması sonucunda mahalle ikiye ayrıldı ve iç ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Yetkililer ve bölge halkı, toprak hareketliliğinin sürmesi nedeniyle tehlikenin devam ettiğini vurguluyor. Güvenlik önlemlerinin genişletilmesi ve olası yağışlar öncesinde dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor.

TÜRKELİ'DE HEYELANIN BOYUTU DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI HACI KÖYÜNDE MEYDANA GELEN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN HEYELANIN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. DRONLA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE, TOPRAK KAYMASININ YOL AÇTIĞI TAHRİBAT VE BÖLGEDEKİ RİSKİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ.