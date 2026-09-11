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Hafriyat boşalırken kamyon yana devrildi, sürücü sıkıştı

Düzce'de Ağa Mahallesi 1950 Sokak'ta hafriyat boşaltırken damperi açık kamyon yana devrildi; sürücü İ.A. itfaiye tarafından çıkarılıp hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hafriyat boşalırken kamyon yana devrildi, sürücü sıkıştı

Hafriyat boşalırken kamyon yana devrildi, sürücü sıkıştı

Kaza, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1950 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 81 AFY 782 plakalı kamyon, yüklediği inşaat hafriyatını boşalttığı sırada damperi açık şekilde yana devrildi ve sürücü araçta sıkıştı.

olay yeri ve araç durumu:

Kaza sonrası ihbar üzerine kısa sürede bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede kamyonun damperinin açık olduğu ve devrilme sırasında sürücünün kabin içinde kaldığı belirlendi.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü dikkatli çalışma sonucu araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü İ.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve itfaiyenin kurtarma çalışması olayın kontrol altına alınmasında belirleyici oldu.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; ekipler kazanın nedenini ve devrilmeye yol açan şartları araştırıyor.

Hafriyat yüklü kamyon devrildi

Hafriyat yüklü kamyon devrildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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