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Eskişehir'de tarlada kalan 2 bin 500 ton karpuzun hikâyesi

Eskişehir'de 250 dönümlük tarlada yaklaşık 2 bin 500 ton karpuz, düşük fiyatlar ve komisyoncu sorunu nedeniyle toplanmadı; isteyen ücretsiz alabilir.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de tarlada kalan 2 bin 500 ton karpuzun hikâyesi

Eskişehir'de tarlada kalan üretim:

Eskişehir'de üreticinin büyük emekle ektiği karpuzlar, piyasa koşulları ve alıcı eksikliği nedeniyle tarlada kaldı. Toplam 250 dönümlük alanda ekilen ürünlerden beklenen gelir sağlanamayınca, üretici toplama maliyetlerini karşılayamadı ve bir kısmı toplanmadan çürümeye başladı.

Tarla sahibinin yakını Doğan Karahan tarladaki durumu anlattı. Karahan, pazarda ve markette kilosu 10-15 lira arasında satılan ürünlerin burada alıcı bulamadığını belirterek, vatandaşları gelip almaya çağırdı.

Üreticinin anlatımı:

Karahan, üretimin başlangıcındaki beklentiyi ve sonrasındaki hayal kırıklığını dile getirdi: "Ekmek davasına, 'kazanırım' diyerek ekildi. Şimdi rezil olundu. Para etmedi; komisyona gönderildi, yine olmadı."

Üreticinin ve ailenin durumu hakkında da konuşan Karahan, yakın çevreye ve komşulara haber verildiğini, isteyenlerin gelip ücretsiz alabileceğini söyledi: "Gelsinler bedava alsınlar, hiç olmazsa ölmüşlerimize bir dua okurlar." Karahan, olayın özetini "İçler acısı bir durum var" sözleriyle özetledi.

Miktar, verim ve piyasa sonuçları:

Tarla yaklaşık 250 dönüm ve Karahan'ın verdiği örneğe göre dönüm başına 10 ton verim kabul edilirse toplam ürün yaklaşık 2 bin 500 ton ediyor. Karahan sahada yaptığı seçmede çok sayıda karpuzun zaten çürük olduğunu, toplanma vaktinin geçmiş olduğunu ifade etti: "Şuradan başladım, 20-30 tane karpuzu çürük diye kenara attım. Çoğu çürük zaten."

Komisyoncu sistemi ve pazarlama kanallarının işlememesi, üreticinin elindeki ürünü değerlendirmesini engelledi. Komisyona gönderilen mahsullerden beklenen gelir elde edilemeyince, toplama maliyeti bile karşılanamadı. Bu nedenle üretici, ürünlerin ziyan olmaması için çevresine haber vererek kalanları eşe dosta dağıtıyor veya isteyenlere ücretsiz veriyor.

Sonuç olarak, yüksek verime rağmen piyasa darboğazı ve girdi maliyetleri üreticiyi zor durumda bıraktı; tarlada kalan karpuzlar ekonomik açıdan değerlendirilemeyince hem üretici hem de bölge için kayıp oluştu.

ÜRETİCİNİN YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ VE TARLADAKİ DURUMU ANLATAN DOĞAN KARAHAN

ÜRETİCİNİN YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ VE TARLADAKİ DURUMU ANLATAN DOĞAN KARAHAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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