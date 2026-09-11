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Kaza sonrası iki kardeş elektrik direğine çarpan otomobilden yaralı kurtarıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Satı Kadın Mahallesi'nde 15.30'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı; sürücü V.İ. ile kardeşi E.İ. yaralandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaza sonrası iki kardeş elektrik direğine çarpan otomobilden yaralı kurtarıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı

Olay, 15.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Satı Kadın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.İ. (20) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir elektrik direğine çarptı ve ardından boş araziye savruldu.

Olayın gelişimi:

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler kaza yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Sürücü V.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, başına darbe alan 17 yaşındaki kız kardeşi E.İ.'nin ise tedbir amacıyla kontrol altında tutulduğu bildirildi. E.İ.'nin okul kaydını yaptırmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Ankara&#039;da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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