Keşan'da polis denetiminde uyuşturucuya karışık maddeler ve ruhsatsız tabanca bulundu

Keşan'da emniyet operasyonu
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde çeşitli uyuşturucu içerikli maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ele geçirilen malzemeler:
Operasyonda, 5,7 gram kimyasala bulanmış tütün, 11 adet sentetik ecza ile bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ele geçirilen maddeler ve silah, olay yerinde kayıt altına alınarak incelemeye gönderildi.
gözaltılar ve adli işlem:
Denetimler sonucunda E.K., T.U., E.İ., H.Y. ve M.M. isimli kişiler gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
KEŞAN’DA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
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