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Keşan'da polis denetiminde uyuşturucuya karışık maddeler ve ruhsatsız tabanca bulundu

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 5,7 gram kimyasala bulanmış tütün, 11 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 5 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da polis denetiminde uyuşturucuya karışık maddeler ve ruhsatsız tabanca bulundu

Keşan'da emniyet operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde çeşitli uyuşturucu içerikli maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda, 5,7 gram kimyasala bulanmış tütün, 11 adet sentetik ecza ile bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ele geçirilen maddeler ve silah, olay yerinde kayıt altına alınarak incelemeye gönderildi.

gözaltılar ve adli işlem:

Denetimler sonucunda E.K., T.U., E.İ., H.Y. ve M.M. isimli kişiler gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KEŞAN’DA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

KEŞAN’DA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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