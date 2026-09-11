Varto'da gençlerin mesire alanı seferberliği

Varto Gençlik Merkezi'nden gönüllü temizlik çalışması

Muş'un Varto ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Varto Gençlik Merkezi gönüllüleri Tepe köyü mevkiinde bulunan piknik alanında kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Gönüllüler alanı, atılan çöpleri toplayarak temizledi ve ziyaretçilere daha düzenli bir mesire alanı bıraktı.

çalışmanın amacı ve sloganı:

Etkinlik, doğanın korunması ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Gençler çalışmayı Benim çöpüm değil ama benim dünyam sloganıyla yürüttü; aynı zamanda Varto Gençlik Merkezi'nin Daha Temiz Bir Çevre İçin El Ele ilkesi vurgulandı. Yapılan temizlik, mesire alanının estetiğini ve kullanım kalitesini artırmayı hedefledi.

gönüllülerin katkısı ve çağrısı:

Varto Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Özkan, çalışmayla ilgili olarak Varto Gençlik Merkezi ailesiyle Tepe köyü mevkiindeki mesire alanını gönüllü gençlerle temizlediklerini belirtti ve daha temiz bir çevre için işbirliğinin süreceğini söyledi. Gönüllü gençlerden Fatma Çelik etkinlikte çevrenin korunması ve çöplerin yere atılmaması yönünde uyarıda bulundu. Bir diğer gönüllü Emircan Ataç ise burada bulunma amaçlarının sadece temizlik değil, geleceğe ve çevreye sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Çalışma, yerel halkı ve piknikçileri çevreyi temiz tutma konusunda uyarmayı ve benzer girişimlere katılıma teşvik etmeyi amaçlıyor. Gönüllüler, alanın düzenli olarak korunmasının sürdürülebilir bir çevre için temel adım olduğunu vurguladı.

MUŞ’UN VARTO İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI VARTO GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ, PİKNİK ALANINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.