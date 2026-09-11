Gölhisar'da alevlere havadan ve karadan müdahale: yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Killik mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.15 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. İhbarı takiben harekete geçen ekipler, alevlerin çevre yerleşimlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

Müdahale ve sevk edilen kaynaklar:

Söndürme çalışmalarına hava ve kara unsurları birlikte katıldı. Bölgeye yönlendirilen güçler arasında 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı bulunuyordu. Müdahalede görevli toplam personel sayısı 85 olarak bildirildi.

AFAD desteği ve soğutma çalışmaları:

Yangın bölgesine ayrıca AFAD tarafından bir arama kurtarma ekibi ile 3 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme operasyonları sonucu alevler geniş ölçüde durdurulurken, şu an öncelik soğutma ve olası sıcak noktaların tespit edilmesine verildi. Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Olayla ilgili olarak yetkililer, yangının kontrol altına alınmasında hava araçları ile kara ekiplerinin koordineli çalışmasının belirleyici olduğunu vurguladı. İlerleyen saatlerde bölgedeki duruma göre gerekli ek önlemlerin alınacağı bildirildi.

EKİPLERİN MÜHALESİ