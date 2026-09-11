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Muş'ta 12 gündür kayıp genç suat balkaya için arama çalışmaları sürüyor

31 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 30 yaşındaki Suat Balkaya için Muş'un Hasköy ilçesinde AFAD ve jandarma dahil 46 personelle arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta 12 gündür kayıp genç suat balkaya için arama çalışmaları sürüyor

arama çalışmaları 12'nci gününde:

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan Suat Balkaya'dan 31 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Ailesinin iki gün sonra jandarmaya başvurmasıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kaybolmanın üzerinden 12 gün geçmesine rağmen devam ediyor. Bölge halkı ve ekipler, Balkaya'nın bulunması için seferber halde.

katılan ekipler ve saha düzeni:

İhbarın ardından jandarma ekipleri çalışmalara başladı; daha sonra AFAD ekiplerinin de dahil olmasıyla Büvetli köyü meydanında bir kriz merkezi oluşturuldu. Ekiplerin sahadaki etkinliğini artırmak için toplam 46 personel ve 14 araç görevlendirildi. Kriz merkezinden koordinasyon sağlanarak ekip dağılımı ve arama rotaları organize ediliyor.

arama alanları ve yöntemleri:

Aramalar köy çevresi, metruk binalar, su depoları ve Çaksor Deresi başta olmak üzere öncelikli noktalarda yoğunlaşmış durumda. Ekipler karadan yürüyen arama faaliyetlerini sürdürürken, dronlarla havadan tarama da yapılıyor. Çalışmalar, mevcut donanım ve personelle sistematik arama prensipleri doğrultusunda devam ettiriliyor.

Suat Balkaya'nın bulunması için yürütülen faaliyetlerde bölge ekipleri ve aile yakınlarının iş birliği sürüyor; kriz merkezinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda aramalar titizlikle gerçekleştiriliyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE 30 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA’DAN 31 AĞUSTOS’TAN BU YANA HABER ALINAMIYOR....

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE 30 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA’DAN 31 AĞUSTOS’TAN BU YANA HABER ALINAMIYOR. BALKAYA’NIN BULUNMASI İÇİN EKİPLERİN BÖLGEDE YÜRÜTTÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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