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Hafta sonu düğünü konuşulan Vanlı fenomen iş adamı gözaltına alındı

Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, düğünde takılan yüksek miktardaki altınlar ve önceki suç kayıtlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hafta sonu düğünü konuşulan Vanlı fenomen iş adamı gözaltına alındı

Olayın gelişimi:

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan, hafta sonu Van’da düzenlenen ve birçok fenomenin katıldığı düğünün ardından sabaha karşı gözaltına alındı. Tançalan, gelin Çağla Öz’e düğünde takılan altınlarla geniş çapta dikkat çekmişti.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanan Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Tançalan hakkında TCK’nın 301. maddesi çerçevesinde inceleme yapıldığı bildirildi. Soruşturma sırasında, şahsın geçmişine ilişkin yapılan incelemede 25 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan düğünde takılan yüksek miktardaki altınlar ve Tançalan’ın mal varlığının kaynağının belirlenmesi amacıyla MASAK tarafından da çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma ve ilerleyen süreç:

Resmi makamların yürüttüğü işlemler sürerken, soruşturmanın yönü ve olası adli işlemlerle ilgili detaylar yetkili mercilerce açıklanacak. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, mevcut gözaltı ve mal varlığı incelemeleriyle sınırlı bulunuyor.

VANLI İŞ ADAMI VE FENOMEN MEHMET FATİH TANÇALAN, HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA...

VANLI İŞ ADAMI VE FENOMEN MEHMET FATİH TANÇALAN, HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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