Yüceer ve Özdemir genel merkeze giriş yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, AK Parti Genel Merkez binasına giriş yaptı.

Yüceer'in Yeni Parti'den istifa ettiği belirtilirken, iki ismin de AK Parti'ye katılmasının beklendiği aktarıldı.

gelişin detayları:

İsimler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.00'te AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde Genel Merkez'e geldi.

rozet töreni:

Toplantı sırasında Erdoğan tarafından Yüceer ve Özdemir'e rozet takılmasının beklendiği bildirildi; iki ismin resmî katılımının toplantıda duyurulması planlanıyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamanın toplantı sonrasında yapılması öngörülüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Özdemir, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi