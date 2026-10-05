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Hakem soruşturmasında iki Süper Lig hakemi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hakem soruşturmasında iki Süper Lig hakemi adliyeye sevk edildi

İfade işlemleri tamamlandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Delil incelemeleri ve MASAK kayıtları:

Soruşturma çerçevesinde yetkililer tarafından dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi yapıldığı, bu çalışmalar neticesinde iki hakemin gözaltına alındığı belirtildi.

Çağlayan'a sevk:

İfade süreçlerinin sona ermesinin ardından şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.

MHK soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

MHK soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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