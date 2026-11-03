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Hakkari'de asayişte genel düşüş, 392 aranan kişi yakalandı

Ekim ayı asayiş raporuna göre Hakkari'de malvarlığı suçları %4, kasten yaralama %16, dolandırıcılık %56 azaldı; 392 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hakkari'de asayişte genel düşüş, 392 aranan kişi yakalandı

Vali başkanlığında değerlendirilen ekim ayı asayiş verileri açıklandı

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1-31 Ekim dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş faaliyetleri paylaşıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Melih Yeğen ve ilgili birim amirleri katıldı. Sunulan karşılaştırmalı verilere göre kent genelinde birçok suç kategorisinde düşüş gözlendi.

suç oranlarındaki azalışın detayları:

Paylaşılan raporda, malvarlığına karşı işlenen suçlarda %4, kasten yaralama olaylarında %16 ve dolandırıcılık suçlarında %56 oranında azalma kaydedildiği belirtildi. Ayrıca aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ise %28 düşüş yaşandığı bilgisi verildi. Narkotik suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarda ise bir miktar artış görülerek operasyon sayılarında %3 artış sağlandığı ifade edildi.

uygulamalar, yakalamalar ve yetkililerin değerlendirmesi:

Toplantıda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 392 kişinin yakalandığı aktarıldı. Vali İbrahim Taşyapan, kolluk kuvvetlerinin kentte huzur ve güven ortamının korunması yönündeki çabalarını takdir ederek, suç oranlarının düşmesi ve mağduriyetlerin azalmasında emeği geçen personele teşekkür etti. Taşyapan, başarılı bulunan uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesi talimatını verdi.

Yetkililer, verilerin yıllık karşılaştırmalarla düzenli takip edileceğini ve toplumsal güvenliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin dinamik şekilde uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ TOPLANTISINDA EKİM AYI...

HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ TOPLANTISINDA EKİM AYI GÜVENLİK VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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