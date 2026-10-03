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Hakkari'de huzur için geniş çaplı denetim: 7 aranan şahıs gözaltında

Hakkari'de kent merkezi ve ilçelerde 43 ekip ve 98 personelle yapılan asayiş uygulamasında 716 kişi GBT'den geçirilip 7 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hakkari'de huzur için geniş çaplı denetim: 7 aranan şahıs gözaltında

uygulamanın kapsamı:

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak ve suçla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması düzenledi. Uygulama, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilirken operasyona 43 ekip ve 98 emniyet personeli katıldı. Ekipler belirlenen noktalarda araç, şahıs ve umuma açık alan kontrolleri yaptı.

denetim sonuçları:

Uygulama kapsamında toplam 716 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve 108 araç kontrol edildi. Ayrıca kent genelinde 48 umuma açık işyeri ile park ve bahçe denetlendi. Yapılan incelemeler sonucu mevzuata aykırılık tespit edilen 11 işletmeye çeşitli idari işlemler uygulandı. Denetimler sırasında bir bıçak ele geçirildi ve olayla bağlantılı bir şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

aranan şahısların yakalanması:

Sorgulama ve kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslar, haklarındaki işlemlerin tamamlanması için ilgili emniyet birimlerine teslim edildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde benzer asayiş uygulamaları ile denetimlerin süreceğini bildirdi.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, SUÇ VE SUÇLULARLA...

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELE EDİLMESİ AMACIYLA KAPSAMLI BİR ASAYİŞ UYGULAMASINA İMZA ATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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