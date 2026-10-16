Hakkari'de sağanakta kayan otomobil tabelaya çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde yağışlı hava nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarındaki tabelaya çarparak durdu.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazada, otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi; çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve son gelişmeler:

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HAKKARİ’NİN KEKLİKPINAR MAHALLESİ’NDE YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ TABELAYA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.