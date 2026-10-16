Dolar 49,4922 +0,05%
Euro 55,8495 +0,58%
Bist 12.070,17 0,00%
Altın Gram 6.691,04 +0,84%
EUR/USD 1,1270 +0,44%
Brent Petrol 105,80 -0,11%
--°

Hakkari'de sağanakta kayan otomobil tabelaya çarptı, 1 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tabelaya çarparak sürücüyü yaraladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hakkari'de sağanakta kayan otomobil tabelaya çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde yağışlı hava nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarındaki tabelaya çarparak durdu.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazada, otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi; çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve son gelişmeler:

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HAKKARİ’NİN KEKLİKPINAR MAHALLESİ’NDE YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ...

HAKKARİ’NİN KEKLİKPINAR MAHALLESİ’NDE YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ TABELAYA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçi...
images

Avrupa'da milyonluk dolandırıcının sahte kimlikle estetik planı çöktü: 8 şüpheli...
images

Sel sonrası İstanbul'da dördüncü can kaybı teyit edildi
images

Bismil yönünde kaza: minibüsle motosiklet çarpışmasında 14 yaşındaki sürücü haya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sunuculukla özgüvenini bulan Cansu, bakanla ilk röportajını yaptı

Düzce üçüncü sırada: Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kg yağış düştü

Nazilli'de gıda bilinci ve tarımsal yenilikler öne çıktı

Nazman okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyonu denetledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı