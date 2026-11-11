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Halhalca'da 500 fidanla başlayan geleceğe nefes seferberliği

İnegöl'de Halhalca'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu, yetkililer koruma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Aslı Han

İnegöl'de 11 Kasım coşkusu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde düzenlenen etkinlikler bugün de sürdü. İnegöl'de Kaymakamlık uhdesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Halhalca köyü bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu. Saatler 11.11'i gösterdiğinde yapılan toplu dikimlere kaymakam, belediye başkanı, kurum temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlik ayrıntıları:

Etkinlik, 2019'dan bu yana kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ruhuna uygun biçimde yürütüldü. Organizasyonda İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile İnegöl Belediyesi iş birliği içinde çalıştı; alanda fidan dikimi yapılıp can suları verildi. Yerel yöneticiler, katılımcılara yalnızca fidan dikmenin değil, dikilenlerin korunup yaşatılmasının da önemini hatırlattı.

konuşmalarda öne çıkan vurgular:

İnegöl Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin yaptığı konuşmada 11 Kasım'ın 6 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edildiğini hatırlatarak, bugüne kadar milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu belirtti. Akşahin, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların amacının ülkenin yeşil mirasını korumak ve orman varlığını artırmak olduğunu ifade etti. Bu yılki tema olarak Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış'ın seçildiğini söyledi ve 7'den 70'e tüm vatandaşları katılmaya davet etti.

Belediye Başkanı Alper Taban ise iklim değişikliğinin küresel ölçekte tartışıldığını hatırlatarak COP 31 sürecine atıfta bulundu. Taban, doğayı korumanın insanlığın görevi olduğunu vurguladı ve Peygamber Efendimizin 'kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı dik' şeklindeki hadisini anımsatarak ağaçlandırmanın kültürel bir sorumluluk olduğunu belirtti. Ayrıca İnegöl Belediyesi'nin 2026 yılında şehir içinde çeşitli koruluk ve yeşil alan uygulamaları kapsamında 780 ağaç diktiğini aktardı.

Kaymakam Ayhan Akpay da konuşmasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülke genelinde kutlandığını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaların önemini vurguladı. Akpay geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın ortak bir sorumluluk olduğunu, dikilen fidanların yalnızca toprakla buluşmasının yetmeyeceğini; korunup kollanmasının da herkesin görevi olduğunu söyledi.

toprakla buluşma ve son adımlar:

Konuşmaların ardından alanda katılımcılar el birliğiyle 500 fidanı toprakla buluşturdu ve sulama yapıldı. Etkinlik yerel düzeyde hem farkındalık yaratmayı hem de pratik katkı sunmayı amaçladı; yetkililer uzun vadede dikilenlerin takibi ve korunmasına yönelik adımların önemine dikkat çekti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, 2019'dan bu yana ülke genelinde düzenli olarak anılıyor; bugünkü etkinlik de İnegöl'de sürdürülebilir yeşil alan hedefinin bir parçası olarak kayda geçti.

İLK OLARAK 2019 YILINDA KUTLANAN VE GERİDE KALAN 7 YILDA YAKLAŞIK 50 MİLYON FİDANIN TOPRAKLA...

İLK OLARAK 2019 YILINDA KUTLANAN VE GERİDE KALAN 7 YILDA YAKLAŞIK 50 MİLYON FİDANIN TOPRAKLA BULUŞMASINI SAĞLAYAN 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA BUGÜN TÜM YURTTA YİNE MİLYONLARCA FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU. İNEGÖL’DE DE HALHALCA BÖLGESİNDE YAPILAN ETKİNLİKTE 500 FİDAN DİKİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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