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Halı sahada çıkan kavga ölümle sonuçlandı: Gaziantep’te 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep Şahinbey Tekstilkent'te halı sahada çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Halı sahada çıkan kavga ölümle sonuçlandı: Gaziantep’te 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre yabancı uyruklu Muhammed Hec Ali (19) ile bir grup arasında halı sahada top oynarken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönüşürken, Hec Ali kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; ağır yaralı olarak kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Hec Ali kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

soruşturma ve görüntüler:

Olayın ardından saldırganların kaçması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Olay anlarına ilişkin görüntülerde, kavga sırasında Hec Ali’nin yere düşme anları yer aldı. Cenazenin, işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüleceği ve işlemler tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

GAZİANTEP&#039;TE TOP OYNARKEN TARTIŞTIĞI ŞAHISLAR TARAFINDAN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANAN...

GAZİANTEP'TE TOP OYNARKEN TARTIŞTIĞI ŞAHISLAR TARAFINDAN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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