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Haliçte bulunan ceset, kayıp Babajanov’un olduğu tespit edildi

Kağıthane Ayazağa'daki selde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedine Haliç kıyısında ulaşıldı; iki kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Haliçte bulunan ceset, kayıp Babajanov’un olduğu tespit edildi

Olay yeri ve cesedin bulunması:

Kağıthane ilçesinde yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov (30)'un cesedine Haliç kıyısında ulaşıldı. Olay, Ayazağa bölgesinde sel sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında belirlendi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Ayazağa'da sel sonrası kaybolan 3 şahıs için başlatılan aramalarda ekipler Haliç kıyısında Babajanov'un cansız bedenine rastladı. Bölgede görev yapan arama ekipleri ve yetkililer, sahada arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Cenazenin kaldırılması ve soruşturma:

Bulunan cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ve olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. Kayıp durumda olan diğer 2 şahıs için arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Selde kaybolan Babajanov&#039;un cesedine ulaşıldı

Selde kaybolan Babajanov'un cesedine ulaşıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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