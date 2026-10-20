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Haliç'te bulunan ceset selde kaybolan adama ait olabilir

İstanbul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olabileceği değerlendiriliyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Haliç'te bulunan ceset selde kaybolan adama ait olabilir

Haliç'te keşif:

İstanbul Haliç'inde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, bölgeye gelen ekiplerin yaptığı tespitle kayda geçti ve ilk bulgular yetkililere iletildi.

kimlik tespiti ve değerlendirme:

Yetkililer, cesedin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olabileceği yönünde değerlendirme yapıyor. Resmi kimlik tespiti ve gerekli adli incelemelerin sürdürülmesi bekleniyor.

olayın yerel etkileri:

Bu gelişme, geçtiğimiz sel felaketinde kaybolan kişilerle ilgili yürütülen çalışmaları yeniden gündeme taşıdı; aile ve yetkililerden gelecek doğrulamaların ardından durum netleşecek.

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İstanbul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu değerlendiriliyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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