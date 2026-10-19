Haliç’te sel sularına kapılan Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi Adli Tıp'tan yakınlarına teslim edildi

Cenaze işlemleri tamamlandı
İstanbul'da yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılan ve cansız bedeni Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde Ayvansaray'da bulunmasının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Cenazenin Adli Tıp'tan alınışı:
Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespit ve rutin işlemler tamamlandıktan sonra Ciritlioğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Kurumdan teslim alındı. Olayın bildiriminde geçen sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray'da cansız bedenin bulunduğu belirtildi.
Defin bilgileri:
Yetkililerden edinilen bilgiye göre Haşim Ciritlioğlu'nun cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakiben Ayazağa Merkez Camisi'nde kılınacak; cenaze daha sonra Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.
Haliç'te cansız bedeni bulunan Haşim Ciritlioğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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