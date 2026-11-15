konyaaltı sahilinde dalgıçlar sualtından plastik, cam ve metal atıklar çıkardı

Konyaaltı sahilinde eş zamanlı deniz dibi ve kıyı temizliği:

Antalya’da devam eden COP31 Taraflar Konferansı kapsamında Konyaaltı Sahili’nde düzenlenen ortak temizlik etkinliğinde, hem kıyı bandı hem de deniz dibi temizliği yapıldı. 20 gönüllü dalgıç ve çok sayıda öğrenci, sivil toplum kuruluşu ile belediye ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada dalgıçlar yaklaşık 1 saat süren dalışlarda sualtından atık topladı.

Etkinlik ve katılımcılar:

Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmaya Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, İYAK Sualtı Arama Kurtarma ve öğrenciler katıldı. Sahil şeridinde öğrenciler poşetlerle kıyı temizliği yaparken, dalgıç ekipleri sualtında biriken çöpleri çıkardı. Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Öncü Ceylan Baloğlu, etkinliğin COP31 kapsamında düzenlenen farkındalık çalışmaları zincirinin bir parçası olduğunu belirtti.

Temizlikte çıkarılan atıklar ve verilen mesajlar:

Çalışma sonucunda denizden çıkan atıklar arasında en çok plastik malzeme göze çarptı; ayrıca cam şişe, teneke kutu ve çeşitli kıyafet parçaları da toplandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim İlhami Koç etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, COP31 sürecinde Antalya’nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, kent olarak çevreye duyarlılığı artırmaya yönelik adımlar atıldığını ifade etti. Koç, halkı Aksu’daki COP31 alanını ziyaret etmeye ve oradaki çevre çalışmalarını görmeye davet etti.

Dalgıçlardan İbrahim Baltan, 14 yıllık lisanslı dalgıç olduğunu belirterek denizlerde çok sayıda plastik şişe, kola kutusu, alkol tenekeleri ve kıyafet gibi doğada olmaması gereken atıkların bulunduğunu aktardı. Baltan, yapılan çalışmalarla doğaya katkı sağlamayı amaçladıklarını ve toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Devam eden çalışmalar ve hedefler:

Organizatörler, deniz dip ve kıyı temizliğinin yıl içinde düzenli aralıklarla tekrarlanacağını; etkinliklerin hem yerel bilinç oluşturmayı hem de iklim krizi konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti. Toplanan atıklar kayıt altına alınıp uygun koşullarda bertaraf edilirken, benzer çalışmalara Antalya Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşların desteğinin devam edeceği duyuruldu.

Sonuç olarak, COP31 çerçevesinde yapılan bu yerel girişim, deniz kirliliğine dikkat çekmeyi, halkı etkinlik alanlarına çekmeyi ve gelecek için daha temiz bir çevre hedefiyle toplumda sorumluluk bilincini artırmayı amaçlıyor.

Dalgıçlar Konyaaltı Sahilinden plastik, cam şişe ve kıyafet çıkartıldı