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Geminbeli tüneli'nde son aşama: ilk kar düşmeden 1. tüpte geçiş hedefleniyor

Abdullah Güler, 13 yıllık Geminbeli Tüneli çalışmalarının son aşamaya geldiğini, hava elverirse 15-20 günde ilk tüpte geçiş sağlanabileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Geminbeli tüneli'nde son aşama: ilk kar düşmeden 1. tüpte geçiş hedefleniyor

Geminbeli tüneli'nde inceleme

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yapımı yaklaşık 13 yıl süren Geminbeli Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan güzergâhtaki projenin tamamlanması için çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi. Heyet tünel içinde araçla geçiş yaparak çalışmaları yerinde inceledi.

çalışmanın son aşaması:

Güler, Zara giriş noktasındaki çalışmalarda hem asfalt serimi hem de ara bölmede ikinci tüpün ara bölümündeki yaklaşık 350 metrelik bölümün doldurulduğunu aktardı. Zemin iyileştirme çalışmasının sürdüğünü ve bu işlemler ile dolgu ve asfalt seriminin birkaç hafta içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Proje kapsamında yüklenici firma ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai yaptığı, son 2-2,5 aydır şantiye üzerinde yoğun bir çaba gösterildiği vurgulandı. Güler, emeği geçenlere teşekkür ederek kalan inşaat işlerinin Aralık ayının başına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Güler'in değerlendirmesi:

Güler, hava şartlarının belirleyici olacağını belirterek, olumsuz hava koşulları olmadığı takdirde tünelde en azından birinci tüpte ilk geçişin sağlanabileceğini ifade etti. Ayrıca, mühendis ve işçi ekibinin fedakârca çalıştığını belirterek, müjdeli haberin 15-20 gün içinde ulaşmasını beklediklerini söyledi.

İncelemeye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile il protokolü ve kurum müdürleri de katıldı. Yetkililer, projenin açılmasıyla bölge ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanacağını vurguladı.

Güler&#039;den Geminbeli Tüneli için açıklama: &quot;Müjdeli haberi verebiliriz&quot;

Güler'den Geminbeli Tüneli için açıklama: "Müjdeli haberi verebiliriz"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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