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Hamamlıkızık'ta imeceyle sürdürülen Nebi Dede çorbası geleneği birlik ve bereket getirdi

Yıldırım Hamamlıkızık Mahallesi'nde asırlık imece geleneği Nebi Dede Çorbası bu yıl da düzenlendi; kestane hasadı için şifa ve bereket duaları edildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hamamlıkızık'ta imeceyle sürdürülen Nebi Dede çorbası geleneği birlik ve bereket getirdi

Hamamlıkızık'ta asırlık gelenek canlı tutuldu

Yıldırım'ın Hamamlıkızık Mahallesi'nde yüzyıllardır süren Nebi Dede Çorbası etkinliği bu yıl da imece ruhuyla gerçekleştirildi. Kestane hasadı zamanında yapılan bu gelenekte köy halkı, hasadın bereketli olması ve ağaçtan düşme, kaza ile musibetlerden korunma amacıyla bir araya geliyor.

Hazırlık ve pişirme süreci:

Etkinlikte köydeki her hanenin katkısıyla büyük kazanlar kurularak çorba pişiriliyor. Malzemeler evlerden getiriliyor, pişirme, dağıtım ve servis imece usulüyle tamamlanıyor; etkinlik hem yerel dayanışmanın hem de ortak şükran ifadesinin alanı oluyor. Bu uygulama, Hamamlıkızık'ın manevi rehberlerinden Nebi Dede'nin başlattığı geleneğin bugün de yaşatıldığını gösteriyor.

Törene katılanlar ve belediye mesajı:

Programda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Başkan Oktay Yılmaz etkinlik sırasında şu değerlendirmeyi yaptı:

Oktay Yılmaz: Yıldırım; tarihiyle, kültürüyle ve asırlık gelenekleriyle medeniyetimizin en kadim kentlerinden biridir. Hamamlıkızık köyümüzde yüzyıllardır birlik, beraberlik ve imece ruhuyla yaşatılan Nebi Dede Çorbası geleneği de bu güçlü kültürün en güzel nişanesidir. Ecdadımızdan miras kalan bu manevi değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak ve hemşehrilerimizle bu bereketli sofralarda buluşmak bizim için büyük bir mutluluktur. Geleneklerimizi yaşatan tüm köylülerimize ve bu güzel buluşmaya katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor; çorbamızın ve hasadımızın bereketli olmasını diliyorum.

Etkinlik, yalnızca bir yemek paylaşımı olmaktan öte, köy topluluğunun dayanışmasını pekiştiren, kültürel belleği canlı tutan ve yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayan önemli bir ritüel olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, hem dostluk hem de ortak dua ile hasadın ve köyün esenliğinin sürdüğü bir yıl temenni etti.

YILDIRIM’A BAĞLI HAMAMLIKIZIK MAHALLESİ’NDE ASIRLARDIR İMECE USULÜYLE DEVAM EDEN ‘NEBİ DEDE...

YILDIRIM’A BAĞLI HAMAMLIKIZIK MAHALLESİ’NDE ASIRLARDIR İMECE USULÜYLE DEVAM EDEN ‘NEBİ DEDE ÇORBASI’ ETKİNLİĞİ BU YIL DA COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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