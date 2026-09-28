Hamzabeyli'de doğal özlerle üç renkli erişte atölyesi

Uygulamalı atölye deneyimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, erişte yapımının tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi. Katılımcılar hamurun hazırlanmasından yoğurma, dinlendirme, açma, kesme ve kurutma süreçlerine kadar üretimin her adımını deneyimledi. Atölye, hem yeni beceriler kazandırmayı hem de kırsal üretim kültürünü görünür kılmayı amaçladı.

Doğal renklerle görsel ve lezzet odaklı üretim:

Etkinlikte eriştelere renk vermek için yapay renklendirici kullanılmadı. Erişte hamuruna havuç, pancar ve ıspanak özleri eklendi; ortaya turuncu, kırmızı ve yeşilin canlı tonlarında üç renkli ürünler çıktı. Katılımcılar, sebze püresinin yoğunluğunu ayarlama, hamura homojen dağıtma ve kurutma sürecinde ortaya çıkan farklı dokulara dikkat etme gibi teknikleri pratikte gördü. Sonuç, görsellik ve doğal içerik arayanlar için alternatif bir ev yapımı ürün örneği sundu.

Toplumsal boyut ve destek:

Etkinliğe katılanların ulaşımı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı; bu sayede kentten gelenler kırsal bir ortamda üretim yapma ve dinlenme imkanı buldu. Atölye programları yerel ürünlerin tanıtımına katkı sağlarken, katılımcılar arasında sosyal etkileşimi güçlendiriyor ve özellikle kadın üreticilerin emeğinin değerlenmesine zemin hazırlıyor. Gıda Teknikeri Ayşegül Tor Karacan, atölyede geleneksel yöntemlerin yerinde öğretilmesinin hedeflendiğini, pancar, ıspanak ve havuç püresi kullanılarak hiçbir yapay katkı olmadan erişte üretiminin gösterildiğini belirtti. Tor Karacan, köy atölyesi çalışmalarının üretimi teşvik etmeye ve sürekliliğini sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

MERSİN’DE DÜZENLENEN ATÖLYEDE VATANDAŞLAR, HAVUÇ, PANCAR VE ISPANAK ÖZLERİ KULLANARAK YAPAY RENKLENDİRİCİ İÇERMEYEN 3 RENKLİ ERİŞTE YAPTI.