Hane ziyaretleriyle Kemaliye'de yaşlıların yaşam tecrübeleri paylaşıldı

Ziyaretin içeriği:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen hane ziyaretlerinde, ilçe protokolü ile birlikte yaşlı vatandaşların evlerine gidildi. Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ve eşi Gizem Arıkan, ilçenin güvenliğini temin eden İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Muhammet Ali Maden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Handan Eğinligil ziyaretlere katıldı.

Ziyaretlerde öncelikle ev sahipleriyle sohbet edilerek hayat tecrübeleri ve geçmişe ilişkin anılar dinlendi. Ziyaret edilen kişilerin günlük ihtiyaçları, sağlık durumları ve sosyal talepleri not alındı; gerekli destek konularında görüş alışverişi yapıldı.

İletilen dilekler ve notlar:

Program kapsamında yaşlı vatandaşlara sağlık, huzur ve afiyet dilekleri iletildi ve her zaman yanlarında olunacağı vurgulandı. Özellikle ziyaret edilen Zeynep Gölbaş ve Emine Keskinkılıç ile samimi bir söyleşi gerçekleştirildi.

Kaymakam Emirhan Arıkan, misafirperverliklerinden dolayı Gölbaş ve Keskinkılıç'a teşekkür etti ve benzer ziyaretlerin önemine değindi. Ziyaretler, ilçede yaşlı bakımına ve sosyal destek mekanizmalarına dikkat çekmeyi amaçladı.

KEMALİYE KAYMAKAMI EMİRHAN ARIKAN VE EŞİ GİZEM ARIKAN, İLÇE EMNİYET AMİRİ BAŞKOMİSER MUHAMMET ALİ MADEN VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRÜ HANDAN EĞİNLİGİL İLE İLÇEDE YAŞAYAN ZEYNEP GÖLBAŞ VE EMİNE KESKİNKILIÇ'I EVLERİNDE ZİYARET ETTİ