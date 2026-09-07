Harbiye'de duygu dolu veda: Serhat Kılıç sahne arkadaşlarıyla anıldı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma:

İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene getirilen Türk bayrağına sarılı tabut sahne önünde sergilendi, salonu dolduranlar gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

Salonda oyuncu, yönetmen ve yapım dünyasından yoğun bir katılım vardı. Törene katılan isimler arasında Ertan Saban, Birol Güven, Bennu Yıldırımlar, Mahir İpek, Ahmet Mümtaz Taylan, Selim Bayraktar, Emre Karayel, Alina Boz, Umut Evirgen, Özlem Esmergül, Barış Falay ve Ayça Bingöl gibi sanatçılar yer aldı. Konuşanlar, anılarını paylaşırken sık sık durup duygu dolu anlar yaşandı.

Anılar ve konuşmalar:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, burada sinema genel müdürü kimliğiyle değil, bir dost olarak bulunduğunu belirtti. Güven, Seksenler dizisi üzerinden başlayan tanışıklıklarının ardından Kılıç'ın küçük görülen rolleri nasıl öne çıkardığını ve onun sahnedeki enerjisini anlattı. Güven, Kılıç'ın sahnede, kamera önünde ve müzikteki yeteneğine vurgu yaparak, "Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" dedi.

Oyuncu Ertan Saban, Kılıç'ın duygusallığını ve etrafındakilere olan etkisini dile getirdi. Saban konuşmasında, Kılıç'ın çok ağlayan ve takan biri olduğunu, bu yoğun duygusallığın onu özel kıldığını söyledi ve dostuna övgüler sundu.

Emre Karayel ise törende duygularını paylaşırken, Kılıç ile Bilkent'te başlayan ve otuz yılı bulan dostluklarına atıfta bulundu. Karayel, Kılıç'ı hem bir arkadaş hem akıl hocası olarak tanımladı ve konuşmasında "30 yıl yetmedi Serhat seni çok özleyeceğim. Hakkım varsa helal olsun sen de hakkını helal et" sözlerine yer verdi.

Bennu Yıldırımlar da sahnede gözyaşları içinde meslektaşının sahne ve kişilik özelliklerini anlattı; Kılıç'ı hem kapsamlı bir oyuncu hem de ekip ruhuna inanmış bir dost olarak tanımladı. Yıldırımlar, birlikte sahne aldıkları oyunları ve yurtdışı turnelerini anımsatarak, onun bıraktığı izlerin devam edeceğini vurguladı.

Sahne yaşamı ve miras:

Konuşmalarda Serhat Kılıç'ın yalnızca oyunculuğu değil, müzik yeteneği, eğitmenlik hevesi ve sahneye taşıdığı coşku sıkça hatırlandı. Anlatılan anekdotlar, onun küçük rolleri bile nasıl büyüttüğünü, provadaki enerjisini ve seyirciye dokunan performanslarını öne çıkardı. Birçok konuşmacı, Kılıç'ın mesleğe ve arkadaşlarına karşı gösterdiği bağlılıktan söz etti.

Katılımcılar, Kılıç'ın hem kişisel ilişkilerde hem de mesleki anlamda bıraktığı etkiyi vurgularken, ortak duygunun onun eksikliğinin doldurulamayacağı olduğu göze çarptı. Anılar, sahnede paylaşılan anlarla birlikte salonda yankılanan duygusal bir bütün oluşturdu.

Cenaze işlemleri ve son veda:

Törenin ardından Serhat Kılıç'ın naaşı defin için Ankara'ya uğurlandı. Kılıç'ın 51 yaşında olduğu bilgisi anmalarda yeniden anıldı. Cenaze programına göre, naaş Ankara'da yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

Tören sırasında yapılan konuşmalar ve paylaşılan anılar, Kılıç'ın hem sahne hem de özel hayatta iz bırakan yönlerini görünür kıldı. Dostları, onu anarken duygularını ve minnettarlıklarını ifade etti; salondan ayrılanların ortak dileği, anılarının yaşatılması ve Serhat Kılıç'ın ruhuna saygı gösterilmesi oldu.

İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ İÇİN HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ’NDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.