Harezmi eğitim modeli öğretmenlere uygulamalı dönüşüm sundu

Harezmi eğitim modeli uygulamalı öğretmen eğitimiyle Eskişehir'de

Eskişehir'de, Yavuz Selim İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Öğretmen Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Programı" kapsamında Harezmi Eğitim Modeli öğretmenlere tanıtıldı ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi. Programın temel hedefi, modelin sınıf içi uygulamalarına hazırlık ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamaktı.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri:

Eğitimde öğretmenlere disiplinler arası öğrenme, problem çözme, iş birliği, yenilikçi ve eleştirel düşünme, teknoloji kullanımı ve proje geliştirme süreçleri konularında bilgi verildi. Sunumlar ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla katılımcılar teori ile pratiği birleştirme fırsatı buldu; grup çalışmaları farklı disiplinlerden bakış açılarını bir araya getirerek gerçek yaşam problemlerine yönelik çözüm önerileri üretmeyi teşvik etti.

Beklenen etkiler ve uygulamaya geçiş:

Programın sonunda öğretmenlerin, Harezmi Eğitim Modeli'ni kendi eğitim ortamlarına etkin şekilde yansıtacak yeterliklere yaklaşması hedeflendi. Eğitim, öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini artırmaya ve yenilikçi, üretken ve iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar içeriyordu. Gerçekleştirilen uygulamalar, sınıf içi projelerin tasarımında ve öğrenci merkezli etkinliklerin planlanmasında doğrudan kullanılabilecek yöntemler sundu.

ESKİŞEHİR'DE HAREZMİ EĞİTİM MODELİ KAPSAMINDA 'ÖĞRETMEN EĞİTİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI' DÜZENLENDİ.