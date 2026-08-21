Harput klasik kıraat meclisi Elazığ’da başladı

Elazığ’da düzenlenen Harput Klasik Kıraat Meclisi Programı, açılış töreniyle başladı. Dört gün sürecek organizasyonun ilmî altyapısını Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırladı; etkinlik Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü himayesinde, Harput Dini İhtisas Merkezi, İl Müftülüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü ile Elazığ İlahiyat ve Harput İlim Vakfı tarafından yürütülüyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile Diyanet Akademisi de programı destekliyor.

programın hedefleri:

Etkinlik boyunca öncelikli hedefler arasında Kur’an-ı Kerim’in doğru, nitelikli ve etkili yöntemlerle öğretilmesi, kıraat ilminin akademik birikiminin yeni nesillere aktarılması ve hafızlık ile Kur’an eğitiminde kalite standartlarının geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca program, farklı eğitimciler arasında tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayarak sahadaki uygulamalar ile ilmî yaklaşımlar arasında bağlantı kurmayı hedefliyor.

açılış konuşmaları ve dersler:

Programın açılışında konuşan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ile birlikte Türkiye’de kıraat ilmi alanında çalışan akademisyenlerle yürütülen istişareler sonucunda program içeriğinin şekillendirildiğini belirtti. Açılış dersini veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ise kıraat ilminin önemine vurgu yaparak Kur’an-ı Kerim’in doğru okunması ve öğretilmesine dair ilmî değerlendirmelerde bulundu; katılımcılar dersleri ilgiyle takip etti.

Program önümüzdeki dört gün boyunca teorik oturumlar, uygulamalı çalışmalar ve tecrübe paylaşımına dönük oturumlarla devam edecek.

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE HARPUT KLASİK KIRAAT MECLİSİ PROGRAMI