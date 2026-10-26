Harşit savunması tarihe yeni belgelerle taşınıyor

çalışmanın kapsamı:

Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Harşit Zaferi Çalışma Grubu, Birinci Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'ndeki önemli direniş noktalarından Harşit Savunması'nın tarihî önemini ortaya koymak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ekip, 4 binden fazla arşiv belgesini inceleyerek savaş alanlarında saha araştırmaları yapıyor ve elde edilen belgelerin tasnif ile çeviri işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, Tirebolu-Kürtün Kabaktepe hattından Artabel Vadisi'ne ve Erzincan yönüne kadar uzanan bölgede yoğunlaşıyor. Bu alanda Türk ve Rus birliklerine ait savaş siperlerinin tespiti için arazi incelemeleri yapılırken, cephe hattı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla haritalandırıldı.

bilimsel yöntem ve işbirlikleri:

Projede tarihî belgelerin analizi, saha tespitleri ve haritalama yöntemleri eş zamanlı yürütülüyor. Bu çok disiplinli yaklaşım, hem belge temelli kanıtların değerlendirilmesini hem de arazi verilerinin coğrafi referanslarla eşleştirilmesini sağlıyor. Böylece çatışma alanlarının lokasyonu ve cephe düzenleri daha kesin biçimde belirlenebiliyor.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Harşit Savunması'nın askerî tarih açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı ve bölgedeki direnişin bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınmasının amaçlandığını bildirdi. Değerlendirme toplantılarına, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reyhan Körpe ile araştırmacı arkeolog Dr. Mübarek İpek de katıldı.

gelecek planları ve tarihî mirasın aktarılması:

Çalışmaların akademik boyutunu genişletmek için kasım ayının ilk haftasında Harşit Zaferi konulu bir panel düzenlenmesi planlanıyor; yıl içinde ise ulusal bir sempozyum yapılması hedefleniyor. Ayrıca araştırmalarda elde edilen tespitler, Harşit Savunması'nın tarihî ve toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmek amacıyla hazırlanmakta olan Gümüşhane Tarihi adlı eserde ayrı bir bölümle yayımlanacak.

Toplantılarda ortak saha araştırmaları ve proje başvuru süreçleri değerlendirildi; hedef, Harşit Savunması'nın tarihî öneminin disiplinlerarası ve belgelere dayalı çalışmalarla kalıcı biçimde ortaya konulması olarak özetleniyor. Bu süreç, hem akademik literatüre yeni veriler kazandırmayı hem de bölgesel tarih bilincinin kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, HARŞİT SAVUNMASI’NIN TARİHÎ ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARMAK AMACIYLA 4 BİNDEN FAZLA ARŞİV BELGESİNİ İNCELEYEREK SAVAŞ ALANLARINDA SAHA ARAŞTIRMALARI YÜRÜTÜYOR.