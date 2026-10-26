Aydınfest ertelendi: gençlik festivali etkinlikleri ileri bir tarihe alındı

Aydın Büyükşehir Belediyesi program değişikliğini duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bugün başlaması planlanan Aydınfest Gençlik Festivali, olumsuz hava şartları gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Color Party etkinliği iptal edildi:

Daha önce festival kapsamında yapılması planlanan Color Party etkinliğinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Ardından belediyeden yapılan yeni açıklamayla festivalin tamamının ertelendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklama:

Belediyeden konu ile ilgili yapılan duyuruda Bugün başlayacak olan Aydınfest Gençlik Festivali etkinliklerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir ifadelerine yer verildi.

Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Aydınfest Gençlik Festivali kapsamında yapılan bu değişiklik, festival programında planlanan etkinlikleri etkiledi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN VE BUGÜN BAŞLAMASI PLANLANAN AYDINFEST GENÇLİK FESTİVALİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.