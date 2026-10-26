Cumhuriyet'in 103. yılına sanatla saygı: 103 sanatçı 103 eserle Antalya'da

Antalya'da cumhuriyetin 103. yılı sanatla anılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yılını anmak amacıyla hazırladığı "Cumhuriyetimizin 103. Yılında 103 Sanatçı ve 103 Eser" adlı uluslararası karma sergiyi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde ziyaretçilere açtı. Karaalioğlu Parkı içinde yer alan merkezde düzenlenen sergi, Antalyalılara ve kent ziyaretçilerine sanatın farklı disiplinlerinden seçkiler sunuyor.

Serginin içeriği ve katılımcılar:

Küratörlüğünü Vildan Özsoy ve Begüm Berber’in üstlendiği, organizasyonunu Yeşim Ertan’ın gerçekleştirdiği karma sergide 103 sanatçı yer alıyor. Resim, seramik, heykel, dokuma ve görsel sanatlar alanlarından derlenen 103 eser, Cumhuriyetin değerleri, çağdaşlık ve toplumsal çeşitliliğin sanattaki yansımalarını sergiliyor. Sergi, geçen yıllarda başlatılan Cumhuriyet temalı sergi geleneğinin dördüncüsü olarak düzenlendi; dört yıl önce proje 100 sanatçı ve 100 eserle başlamıştı.

Belediye temsilcilerinin mesajı ve sergi vurguları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı Kazım Ferah, sergide Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bilim, sanat ve çağdaşlıkla ilişkilendirilen bir devrim olduğunu vurguladı. Ferah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözüne atıfla, bu sergiyle Cumhuriyet ruhunun sanat üzerinden anlatıldığını belirtti ve sanatçıların farklı bakış açılarıyla kültürel zenginliği ortaya koyduğunu ifade etti.

Sergi koordinatörü Yeşim Ertan ise projenin dört yıl önce 100 sanatçı ve 100 eserle başladığını, bu yıl 103 sanatçı ve 103 eserle devam ettiğini söyledi. Ertan, sergiyi Antalyalı sanatçılara saygı duruşu olarak hazırladıklarını, Fikret Otyam'a saygıyla başladıklarını ve Atatürk'ün eserlerinin serginin başköşesinde yer aldığını belirtti. Sanatçıların Cumhuriyetin onlar için taşıdığı anlamı eserlerine yansıttıklarını ve bu üretimleri halkla paylaşmaktan gurur duyduklarını ekledi.

Karma sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezinde 7 Kasım'a kadar Antalyalıların ziyaretine açık olacak ve kent merkezinde Cumhuriyet’in 103. yılına sanat aracılığıyla yapılan bir vefa niteliği taşıyor.

"CUMHURİYETİMİZİN 103. YILINDA 103 SANATÇI VE 103 ESER" ADLI ULUSLARARASI KARMA SERGİ, BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ’NDE AÇILDI