Söke'de hasat öncesi denetimler sürüyor:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat dönemi öncesinde tarım arazilerinde yürüttükleri pestisit denetimleri ve bitki sağlığı kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan saha çalışmalarıyla üretim sürecinin izlenmesi, risklerin tespit edilmesi ve sağlıklı ürün elde edilmesine yönelik adımlar atılıyor.

Denetim yaklaşımı ve saha uygulamaları:

Denetimler, üretim alanlarında gözlem, kayıt kontrolü ve bitki sağlığı incelemelerini kapsayacak şekilde planlanıyor. Ekipler, uygulanan pestisitlerin kullanım koşullarına uyumunu ve bitki hastalıklarına yönelik izlemeyi titizlikle gerçekleştiriyor; böylece üretim zincirinde erken müdahale imkânı sağlanıyor.

Amaç ve üreticiye yansımaları:

Çalışmaların temel hedefi, hem güvenilir gıda temini hem de üreticilerin sürdürülebilir ve sağlıklı üretim uygulamalarını desteklemek. İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, sahadaki denetimlerin üreticilerde farkındalık oluşturduğu ve tüketici güvenini güçlendirmeye katkı sağladığı vurgulandı. Denetimlerin hasat sürecine olumlu yansıması için saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMLERİ VE BİTKİ SAĞLIĞI KONTROLLERİ TARIM ARAZİLERİNDE SÜRDÜRÜLÜRKEN, GÜVENİLİR GIDA VE SAĞLIKLI ÜRETİM İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.