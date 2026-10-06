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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden öğrencilere Tayvan'da uzun dönem staj imkanı

HKÜ, Tayvanlı Believe in Kindness ile öğrencilerine 6 ay-1,5 yıl staj, ort. 29.500 NTD aylık destek ile konaklama ve uçak desteği sağlayacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden öğrencilere Tayvan'da uzun dönem staj imkanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Believe in Kindness Integration Co., Ltd. arasında uluslararası protokol

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Tayvan merkezli Believe in Kindness Integration Co., Ltd. ile öğrencilerine Tayvan'da uzun dönemli staj ve mesleki deneyim imkânı sunacak bir iş birliği protokolü imzaladı.

Program kapsamı:

İş birliği; Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Restoran Yönetimi, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Yabancı Diller alanlarında öğrenim gören öğrencilere yöneliktir. Programa katılan öğrenciler, uluslararası otel ve restoranlarda 6 ay ila 1,5 yıl arasında değişen sürelerle staj yapma fırsatı bulacaklar.

Öğrencilere sağlanan destekler:

Katılımcılara aylık ortalama 29.500 NTD maaş/burs desteği sağlanacak; ayrıca program şartlarına göre konaklama, yemek ve uçak bileti desteği de verilecek. Yasal çalışma izni ile sağlık ve kaza sigortası süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan konuyla ilgili olarak, 'Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca farklı kültürleri tanımalarını, uluslararası çalışma ortamlarını deneyimlemelerini ve mesleki yetkinliklerini küresel ölçekte geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu iş birliğiyle öğrencilerimize kariyer yolculuklarında önemli bir uluslararası deneyim sunmayı hedefliyoruz' dedi.

Programa başarıyla katılan öğrenciler, edindikleri uluslararası staj deneyimini belgelendirerek mezuniyet öncesinde küresel iş dünyasına yönelik önemli bir mesleki deneyim ve referans kazanmış olacaklar.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, TAYVAN MERKEZLİ BELİEVE İN KİNDNESS INTEGRATİON CO., LTD. İLE İŞ...

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, TAYVAN MERKEZLİ BELİEVE İN KİNDNESS INTEGRATİON CO., LTD. İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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